Beyoğlu’nda Türkiye ile Kore arasındaki ilişkilerin 65. yıldönümünde Türkiye-Kore Dostluk Sanat sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu organizasyonun ikili ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

Beyoğlu’nda Türkiye ile Kore arasındaki ilişkilerin 65. yıldönümünde Türkiye-Kore Dostluk Sanat sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu organizasyonun ikili ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye ile Kore’nin diplomatik ilişkilerinin 65. yıldönümü için Beyoğlu’nda Türkiye-Kore Dostluk sergisi açıldı. İstiklal Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo ve sanatseverler katıldı. Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, serginin Türkiye ve Kore arasındaki ikili ilişkilere olumlu katkıları olacağını ifade etti. Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo da serginin iki ülkenin kültürel bağlarını daha da güçlendireceğini vurguladı.

“Bu organizasyonun ikili ilişkileri daha da güçlendireceğine inanıyorum”

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Kore’nin Türkiye ile olan dostluğunun bir işareti olan sanat sergisindeyiz. Güney Kore Başkonsolosluğu ile diplomatik ilişkilerin 65. yılı münasebetiyle ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğumuz bu organizasyonun her iki ülkenin ikili ilişkilerini daha da güçlendireceğine olan inancımı ifade ediyorum. Türkiye ile Kore arasındaki tarihten gelen bu sıcak dostluk ilişkilerinin bundan sonra da artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu anlamda, Güney Kore Başkonsolosluğu ile Pohang belediyesine de teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

“Serginin kültürel bağları daha da güçlendireceğini ümit ediyorum”

Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung Kyu Woo da, “Bu sanat sergisinin iki ülkenin kültürel duygudaşlık oluşturacağını ve ülkemizle arasındaki kültür ve sanata olan ilgiyi artıracağını düşünüyorum. Sanat sergisinin temasının ’bağ’ olmasından da anlaşıldığı üzere Kore ve Türkiye arasındaki siyasi ekonomik işbirliğinin ötesinde, kültürel bağları da daha da güçlendireceğini ümit ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış yapıldı ve Haydar Ali Yıldız ile beraberindekiler sergiyi dolaştı. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kore Dostluk Sanat Sergisi’nin 27 Ağustos’a kadar her gün 09.00 ile 23.00 saatleri arasında sanatseverlere açık olacağı öğrenildi.