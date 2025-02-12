İstanbul Beyoğlu’nda bitişik iki binanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle her iki bina tahliye edilerek tedbir amaçlı mühürlenirken, binalarda zemin etüdü çalışmaları yapılacak.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Haliç Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitişik iki bina arasındaki istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu iki bina tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede çalışmalarda bulundu. Ekiplerin ilk incelemesinde iki bina zabıta ekiplerince tedbir amaçlı mühürlendi.

Olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkan Güney, "Bina sahiplerimiz burada. Bu ufak kaymadan kaynaklı binada bir hareketlenme olmadığı söylendi. Biz yine de önlem amaçlı binayı nüfustan arındırdık. Binayı şu an mühürledik. Yarın sabah mülk sahipleriyle bir araya gelip zemin etütlerini yapacağız. Gerekli önlemleri alacağız. Ona göre tekrar oturulur durumdaysa komşularımızı binaya yerleştireceğiz. Yoksa hızlıca onlarla birlikte bir çözümün parçası olacağız. Cana gelmesin diyoruz. Cana gelmedikten sonra her şey hallolur. Bölgedeki binalar kayma olmasa bile eski binalar. 90’lı yıllarda ben de bu bölgede doğdum büyüdüm. 90’lı yıllarda göz yordamıyla, deniz kumuyla yapılmış binalar. O nedenle buradan bir kez daha komşularımıza söyleyelim. Bölge imarı olan bir bölge. Dönüşümde hem bakanlığın yarısı bizden kampanyası var, hem büyükşehir belediyemizin desteği var. Asıl çözüm buraları bir araya gelip hep beraber dönüştürmek. Belediye de komşularımızın yanında. Süreç hızlansın diye elinden gelen desteği verecek. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Bina zemin etüt çalışmalarının bir sonraki gün yapılacağını belirten Başkan Güney, "Her iki binayı da şu an nüfustan arındırdık. Önlem amaçlı zemin etüdü yapıp durumu görmeden de buradaki yerleşime tekrar müsaade etmeyeceğiz. Şimdi zabıtamız mühürledi. Bina şu an boş. Etrafına da güvenlik şeritlerimizi çektik. Şu an cana gelecek bir durum yok. Yarın bina ile ilgili etütlerimizi yapacağız" dedi.

Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.