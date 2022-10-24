Beyoğlu’nda bir mekana silahlı saldırı düzenleyen şahsın olaydan önce yaka paça dışarıya atıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda bir mekana silahlı saldırı düzenleyen şahsın olaydan önce yaka paça dışarıya atıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıkmıştı. İddiaya göre cadde üzerindeki mekana gelen M.A. (27), burada taşkınlık çıkartınca görevliler tarafından yaka paça dışarıya atılmıştı. Şüphelinin dışarıya atıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir grubun şüpheliyi tekme tokat dövdüğü görülüyor.

Olayda 2 kişi yaralanmıştı

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs bir süre sonra mekanın önünde oturanlara ateş açmıştı. Saldırı sonucu Serhat Yücel ve Kemal Demir isimli 2 kişi yaralanmıştı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilmiş, kaçan saldırgan ise kısa süre sonra yakalanmıştı.