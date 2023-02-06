Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı metruk binanın çelik saclarla kaplı olan dış cephesi ayrıldı. Büyük tehlike oluşturan dış cephe itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı ile tekrar binaya sabitlendi.

Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı metruk binanın çelik saclarla kaplı olan dış cephesi ayrıldı. Büyük tehlike oluşturan dış cephe itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracı ile tekrar binaya sabitlendi.

Olay, Beyoğlu Hüseyin Ağa Mahallesi Halas Sokak’ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı metruk binanın çelik saclarla kaplı olan dış cephesi şiddetli rüzgar nedeniyle sabitlendiği noktadan ayrıldı. Rüzgar nedeniyle sallanan dış cephe tehlike oluşturdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yerinden ayrılan çelik saclarla kaplı dış cepheye müdahale etti.

Merdiven aracı ile çıkan itfaiye ekipleri yerinden ayrılan çelik cepheyi tekrar binaya sabitledi.

Beyoğlu Zabıta ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı