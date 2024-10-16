Beyoğlu’nda polisin uygulama yaptığı sırada kaçan 3 motosikletli şahıs yakalandı. Üzerlerinde silah ele geçirilen 3 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin İstiklal Mahallesi’nde yaptıkları denetim sırasında, ‘dur’ ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsü kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan motosikleti takip etmeye başladı. Bu sırada şüpheli şahıs yol kenarında bekleyen 2 kişinin yanına geldi. Kısa süre sonra kaçan kişi ve diğer 2 şahıs bindikleri motosikletlerle kaçmaya başladı, ancak sivil polis ekipleri şahısları yakaladı.

Yapılan kontrolde şahısların E.T., V.Ö. ve E.D. olduğu tespit edildi. Polis, yaptığı üst aramasında E.T. isimli şahıs üzerinde 1 adet ruhsatsız silah ve 16 adet fişek ile 2 adet çelik plaka, V.Ö. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ise atışa hazır vaziyette 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ile birlikte 1 adet motosiklet kaskı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.D. ve V.Ö. isimli şahıslar serbest bırakılırken, E.T. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.