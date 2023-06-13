Beyoğlu’nda bıçaklanarak öldürülen Rus turistin katil zanlısı yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Rus turistin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Geçtiğimiz pazar günü saat 08.30 sıralarında Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Nechiporchuk ile kimliği bilinmeyen 3 kişi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Rus turist bıçaklanarak yaralanmıştı. Yaralı Rus turist hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya karışan 3 kişiden 2’si yakalandı, biri tutuklandı

Olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Vyacheslav Vasilievich Nechiporchuk’un öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu belirlenen 3 kişinin kimliklerini tespit etti. İlk olarak iki şüpheli, Umut A. ve Ş.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheliden Umut A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ş.Y. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay ağız münakaşası ile başladı

Emniyetten alınan bilgiye göre, şüphelilerin sokak içerisinde 3 kişi oturdukları sırada, Rus turistin yaya olarak yanlarından geçerken Cihan K. ile ağız münakaşası yaşayarak tartıştıkları, Umut A.’nın da turisti darp ettiği, daha sonra Cihan K.’nin turisti bıçak ile yaraladığı öğrenildi.

Rus turisti bıçaklayan zanlı da yakalandı

Polis ekipleri Rus turisti bıçaklayarak ölümüne sebep olan diğer şüpheli Cihan K.’yi de kısa sürede yakaladı. Şüpheli, sorgulanmak üzere, Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Adliyeye sevk edildi

Rus turisti bıçaklayarak ölümüne sebep olan şüpheli Cihan K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansımıştı

Güvenlik Kamerasında yansıyan görüntüde, Rus turistin önce şüphelilere karşı tuhaf hareketler sergilediği, şüpheliler uzaklaşmak istese de Rus turistin ısrarla onlarına yanına gittiği, daha sonra beyaz tişörtlü şahsın elindeki bıçakla turisti yaraladığı görüldü.