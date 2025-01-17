Beyoğlu’nda 15 günlük yarıyıl tatiline özel olarak hazırlanan Karne Neşesi etkinlikleri başlayacak. Öğrenciler, buz pateninden turnuvalara, sinemadan tiyatroya, kültür gezilerinden atölye çalışmalarına kadar onlarca alanda düzenlenecek ücretsiz etkinliklerle gönlünce eğlenme ve öğrenme imkanı bulacak.

Beyoğlu Belediyesi öğrencilerin 15 günlük yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirebilmelerini sağlamak amacıyla Karne Neşesi etkinlikleri hazırladı. çocuk tiyatrosundan miyazaki sinema gösterimlerine, kültür gezilerinden atölye çalışmalarına, spor turnuvalarından buz patenine kadar onlarca alanda düzenlenecek ücretsiz etkinliklerle çocuklar gönlünce eğlenme ve öğrenme imkanı bulacak. 18 Ocak Cumartesi gününden itibaren başlayacak olan etkinliklere çocuklar, Beyoğlu Belediyesi’nin resmi web sitesi veya BeyogluApp uygulaması üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırıp katılabilecekler.

Hasköy sahilde buz pateni heyecanı

Hasköy sahilde çocuklar için özel olarak açılan buz pisti, yarıyıl tatilinin en eğlenceli etkinliklerinden birisi olacak. Pist, 18 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında her gün 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Pist alanında ekipman ve paten eğitimi verilecek olan çocuklar daha sonra buz pistine çıkarak patenle kaymanın keyfini çıkartacaklar.

Miyazaki film gösterimleri sinemanın tadını çıkartacaklar

Çocuklar sinema gösterimleriyle dolu dolu ve eğlenceli bir tatil dönemi geçirme imkanı bulacaklar. 19 Ocak Pazar günü başlayacak olan sinema gösterimleri Enstitü Beyoğlu’na bağlı Semt Konakları, Bilim Beyoğlu, Beyoğlu Ortaokulu ve İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Miyazaki film gösterimlerinde ‘Pişiriciler, Yürüyen Şato, Küçük Deniz Kızı Ponyo, Mia ve Ben Centopıanın Kahramanı, Gökteki Kale, İkizler Takımı, Orman Çetesi Dünya Turu, Komşum Totoro, Küçük Cadı Kiki, Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde, Muhteşem Kedi Maurice’ yer alacak.

Eğlence ve macera dolu çocuk tiyatrosu

Çocuklar yarıyıl tiyatro gösterimleriyle unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Eğlence ve macera dolu tiyatro oyunları 18 Ocak Cumartesi günü başlayacak ve 1 Şubat Cumartesi gününe kadar farklı mekanlarda ve salonlarda çocuklarla buluşacak. Sahnelenecek tiyatro oyunları ‘Süper Mario, Ormanlar Kıralı Aslan, Dünya Çiçeği, Bir Kedi Müzikali, Gökten Çok Elma Düştü, Aya Gittim Sanki, Cesur Korkuluk Kuki, Sevimligiller’ olarak belirlendi.

Beyoğlu’nun tarihine yolculuk

Öğrenciler, Kültür Gezisi ile Beyoğlu’nun tarihi ve kültürel mirasını gezerek yerinde öğrenme imkanı bulacaklar. Rehber eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek gezilerde; 6 Daire (İlk belediye binası), Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Rahmi Koç Müzesi, Mehmet Akif Kültür Müzesi, Dijital Deneyim Müzesi ve İstanbul Modern ziyaretleri gerçekleştirilecek.

Spor turnuvaları ve atölye çalışmaları düzenlenecek

Yarıyıl tatili etkinliklerinden birisi de spor turnuvaları olacak. Çocuklar sağlıklı ve zinde kalmanın yanı sıra dostluğun ve birlikteliğin kazanacağı tatlı bir rekabet içerisinde olacaklar. Beyoğlu Spor Tesislerinde gerçekleştirilecek turnuvalar kapsamında ayak tenisi ve penaltı turnuvaları düzenlenecek. Eğitici ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla da çocuklar dolu dolu bir yarıyıl tatili geçirecekler. Atölye çalışmaları Bilim Beyoğlu ile Enstitü Beyoğlu’na bağlı Semt Konaklarında gerçekleştirilecek. ‘Ahşap Boyama, Hayalimdeki Çerçeve, Biblo Tasarım, Çılgın Şapka, Anahtarlık Yapımı, Doğa, Matematik, Tasarım’ yapılacak atölye çalışmaları olarak yer alıyor.