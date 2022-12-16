Mevlana Celaleddin-i Rumi, 749. Vuslat Yıldönümünde Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra 15 ülkenin başkonsolosu, dini cemaat liderler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 749. Vuslat Yıldönümünde Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte anıldı. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın yanı sıra 15 ülkenin başkonsolosu, dini cemaat liderler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından vuslatın 749. Yılında İslam alimi ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi anmak için Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Şeb-i Arus etkinliği düzenlendi. Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 15 ülkenin başkonsolosu, dini cemaat liderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Türk Tasavvuf Müziği konseri verildi.

Programda konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, "Anlamlı bir gün; topraklarımızı, vatanımızı sevgiyle, muhabbetle, şefkatle mayalayan Hazreti Mevlana’nın vuslat yıldönümü. Elbette ki bu topraklarda Mevlana gibi Hacı Bayram-ı Veliler, Pir Sultan Abdallar, Yunus Emreler bu topraklarda hep sevgiyi ve merhameti mayaladılar. Bugün bu topraklarda bin yıldır varoluşumuzun hikayesinde elbette Mevlana’nın payı var. Ve bize emanet ettikleri bu güzel Anadolu topraklarında birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyoruz" dedi.

Program Tekke Pilavı ikram ile son buldu.