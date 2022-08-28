Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarının çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarının çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak’ta saat 07.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı metruk binanın bir kısmı daha önceden yıkılmıştı. Binanın yıkılmayan ve diğer binalara yapışık duvarı sokağa çöktü. Binanın duvarının çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.