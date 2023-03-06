Beyoğlu’nda bir marketten sepet dolusu ürün çalan yabancı uyruklu şüpheli, başka bir iş yerinin güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerine çağrılan market çalışanları ürünleri geri alırken şüpheliden şikayetçi olmadı.

Beyoğlu’nda bir marketten sepet dolusu ürün çalan yabancı uyruklu şüpheli, başka bir iş yerinin güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerine çağrılan market çalışanları ürünleri geri alırken şüpheliden şikayetçi olmadı.

Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir markete giren yabancı uyruklu erkek şahıs, bir sepet dolusu ürünü çalarak marketten dışarı çıktı. Durumu fark eden başka bir iş yerinin güvenliği şüphelinin peşine düştü. Kısa sürede özel güvenlik tarafından Taksim Meydanı’nda yakalanan şüpheli polis ekiplerine teslim edildi.

Polis ekiplerine teslim edilen şahıs tercüman aracılığıyla marketten ürün çaldığını kabul etti. Bunun üzerine olay yerine çağrılan market çalışanları şüpheliden çaldığı ürünleri geri aldı. Öte yandan çalışanlar, şüpheliden şikayetçi olmazken polis ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu zanlı serbest bırakıldı.