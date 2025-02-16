Beyoğlu’nda "Madde Bağımlılığıyla Mücadele Çalıştayı" düzenledi. Çalıştayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde birçok ilçede kurulan Sosyal Uyum Destek Merkezlerinin (SUDEM), 4 yılda 43 bin 887 kişiye ulaşarak bağımlılıkla mücadelede destek verdiği açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi iş birliğinde Beyoğlu Madde Bağımlılığıyla Mücadele Çalıştayı düzenlendi. Beyoğlu’nda bulunan Haliç Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştay, İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in açılış konuşmalarıyla başladı. Gün boyu panel ve oturumlarla devam eden çalıştayda akademisyenler ve bilim insanları, gençlerin madde bağımlılığından korunması noktasında alınması gereken tedbirler ve madde bağımlılığı ile mücadelede toplum olarak atılması gereken adımları tüm yönleriyle ele aldı.

"Gençlerimizi bu kötülüğe teslim etmemekte kararlıyız"

Çalıştayın açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, gençleri bu kötülüğe teslim etmemekte kararlı olduklarını belirterek, "Gençlerimize sesleniyorum; bile bile kendinize bu kötülüğü yapmayın. Bizler Beyoğlu Belediyesi olarak, başkanınız olarak, bir abiniz olarak yanınızdayız. Bir ihtiyacınız, bir sıkıntınız olduğunda rahatlıkla kapımızı çalabilirsiniz. Eğer madde bağımlıysanız ve kurtulmak istiyorsanız gelin hep birlikte biz de size destek olalım, bu kötülükten sizi kurtarıp iş, aş hayatına sizi kazandıralım. Siz bir adım atın, biz size 10 adım atalım, omuz verelim. Bu zehri bünyelerimizden de sokaklarımızdan da hep birlikte atalım. Benim ahtım var, Beyoğlu’nu ve gençlerimizi bu illetten, bu zehirden korumak için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

"Bu toplumsal sorunu bilimin rehberliğinde ortak akılla çözebiliriz"

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit de, Bağımlılığı bireysel bir olay olarak görmemek gerektiğini ifade ederek, "Bağımlılık toplumsal bir konu. Bu toplumsal sorunu bilimin rehberliğinde ortak akılla çözebiliriz. Buna yerel yönetimler de bilim insanları da aileler de katılacak. Herkesin dahil olması ve bu konuyla ilgili bilinçlenmesi gereken bir sorundan bahsediyoruz. Bizim SUDEM’ler deki temel amacımız da önlem almak, rehabilite etmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak üzerine kuruludur" dedi.

"43 bin 887 kişi SUDEM merkezine başvurdu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mustafa Erata ise, Sosyal Uyum Destek Merkezleri (SUDEM) ile ilgili yaptığı sunumunda, "43 bin 887 kişi SUDEM merkezlerine gelip ‘Ben bağımlıyım, bir bağımlı yakınıyım ne yapacağım, nereye gideceğim, nasıl devam edeceğim?’ diye bize sordu. Şimdiye kadar online eğitimlerimiz hariç yüz yüze 645 eğitim düzenlemişiz ve 20 bin kişiye ulaşmışız. Bizim bir şekilde mahalleye inmemiz gerekiyor ve bunun için de en iyi yol ilçe belediyeleriyle işbirliği yapmak. Beyoğlu Belediyesiyle birlikte yaptığımız bu çalıştay yerel ölçekli yaptığımız ilk çalıştaydır" ifadelerini kullandı.

Çalıştay gün boyu devam etti

Çalıştay kapsamında öğleden önce düzenlenen diğer panellerde ise; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Başak Ünübol ‘Bağımlılık Nedir? Madde Bağımlılığı ve Bağımlılık Süreci’, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cemal Onur Noyan ‘Madde Bağımlılığında Psikososyal ve Tıbbi Destek’, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr İsmail Barış ‘Madde Bağımlılığında Koruyucu ve Önleyici Faaliyetler’ konulu sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayın öğleden sonra gerçekleştirilen bölümünde ise birinci oturumda ‘Madde Bağımlılığıyla Mücadeleye Yönelik Mevcut Durum ve İşleyiş’, ikinci oturumda ‘Madde Bağımlılığıyla Mücadeleye Yönelik Mahalle Bazında Çözüm Önerileri’ tüm yönleriyle ele alındı.