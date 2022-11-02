Beyoğlu’nda 30 yaşındaki genç garsonu kaçırıp ellerinden kalorifer peteğine kelepçeleyerek günlerce alıkoyan ve ailesinden 10 bin dolar fidye isteyen şüpheliler, Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Belirlenen adreste alıkonulan genç kurtarıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu’nda 30 yaşındaki genç garsonu kaçırıp ellerinden kalorifer peteğine kelepçeleyerek günlerce alıkoyan ve ailesinden 10 bin dolar fidye isteyen şüpheliler, Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Belirlenen adreste alıkonulan genç kurtarıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu’nda geçtiğimiz ayın 17’sinde polise giden İranlı Turist Mına V. (45) bir süredir Türkiye’de yaşayan kuzeni Mustafa P.’den 2 gündür haber alamadıklarını söyleyip başvuruda bulundu. Polisin çalışmaları sürerken ertesi gün tekrar polise giden Mına V. kuzeninin telefonundan ailesine bir mesaj geldiğini söyledi. Gelen mesajda kuzeninin bir apartta elleri kolları bağlı kalorifer peteğine kelepçelenmiş işkence videosu vardı. Videoyu atan kişiler 10 bin dolar fidye karşılığında Mustafa P.’nin serbest kalacağını söylüyorlardı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

Gasp büro kurtardı

Yapılan çalışlarda garson Mustafa P’yi kaçırıp Beyoğlu’nda bir apartta sakladıkları belirlendi. 28 Ekim günü operasyon yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri adreste bulunan İranlı şüpheliler Morteza B., Mılad B., Hamıd G. Ve Mojtaba M. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

10 gün boyunca alıkonuldu

Yaklaşık 10 gündür evde zorla tutulan İranlı garson Mustafa P. İse kurtarıldı. Evde yapılan aramada kaçırdıkları ve ailesinden 10 bin dolar fidye istedikleri adama işkence yaparken kullandıkları maket bıçakları ellerini bağladıkları demir kelepçe ve sim kart ele geçirildi.

4 İranlı adliyeye sevk edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.