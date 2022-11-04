Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Ukraynalı sanatçıların eserlerinden oluşan “Hafızanın Korunması” sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ukrayna’nın mutlu, huzurlu, savaşsız günlerinde yaşaması en büyük temennimizdir” dedi. Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ise, “Ukrayna halkı Sayın Cumhurbaşkanını asla unutmayacak” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Ukraynalı sanatçıların eserlerinden oluşan “Hafızanın Korunması” sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ukrayna’nın mutlu, huzurlu, savaşsız günlerinde yaşaması en büyük temennimizdir” dedi. Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ise, “Ukrayna halkı Sayın Cumhurbaşkanını asla unutmayacak” ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi, Ukraynalı sanatçıların eserlerinden oluşan “Hafızanın Korunması” sergisine ev sahipliği yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanlık Binasında bulunan sanat galerisindeki serginin açılışına, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi ve sanatseverler katıldı. Ukraynalı sanatçılar Andriy Bludov, Denys Struk, Petro Smetana, Serhiy Savchenko, Vasyi Savchenko ve Yuriy Savter’in eserlerinden oluşan serginin küratörlüğünü ise Polina Somochkina yaptı. Serginin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, milletlerin oluşumunun hafızanın yerinde tutulması ile mümkün olduğunu, Ukrayna’nın kimliğini koruma noktasında gösterdiği mücadeleyi takdir ettiklerini söyledi. Yıldız, temennilerinin Ukrayna’nın eskiden olduğu gibi mutlu, huzurlu, savaşsız günlerine geri dönmesi olduğunu ifade etti. Açılışta konuşan Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Nedilskyi ise, Ukrayna ve Ukrayna halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve Türkiye’de Ukrayna’yı destekleyen kimseyi asla unutmayacağını belirtti.

“Ukrayna’nın mutlu, huzurlu, savaşsız günlerinde yaşaması en büyük temennimizdir”

Burada bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ukrayna’nın milli hafızalarını koruma noktasında gösterdiği mücadeleyi takdir ettiklerini söyleyerek, “İnsanın da, milletin de oluşumu hafızanın yerinde tutulması ile mümkün oluyor ve böylece bir kimlik oluşuyor. Bir kimliğin oluşumu da bir milletin oluşumu da aslında hafızanın korunması ile mümkün oluyor. Bugün Ukrayna’nın kimliğini koruma, ulusunu koruma ve hafızasını koruma anlamında verdiği mücadeleyi takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, eşleri saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan zaten bu hafızanın korunması konusunda ülkemizin, devletimizin duruşlarını tüm uluslararası platformlarda ifade ediyorlar. Bu vesile ile şunu ifade etmek isterim ki, Ukrayna’nın eski günlerinde, mutlu, huzurlu, savaşsız günlerinde yaşaması en büyük temennimizdir. Dolayısıyla Ukraynalı sanatçıları bir kimliğin, bir hafızanın korunması konusunda göstermiş oldukları becerilerden dolayı, bu sanat eserlerinden dolayı her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.

“Ukrayna halkı Sayın Cumhurbaşkanını asla unutmayacak”

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Nedilskyi ise, “Hepimiz geçmişten bilgi olmadan ve hafızayı korumadan geleceğin olmayacağını biliyoruz. Bizim tarihimizde özellikle Türk devleti ile işbirliğini ve geçmişimizi çok iyi korumamız gerekiyor. Ukrayna ve Ukrayna halkı Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye’de Ukrayna’yı destekleyen kimseyi asla unutmayacak. Bu desteği çok iyi hissediyoruz. Özellikle son günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği desteği, tahıl anlaşmasının devam etmesinde gösterdiği gayreti hepimiz çok iyi görüyoruz. Bugün ise sayın belediye başkanının desteğini görüyoruz. Ukrayna kültürünü burada temsil etmemize yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz. Ukrayna halkı için kültür çok önemli” diye konuştu.

“Bu sergi Türkiye’nin Ukraynalı sanatçılara kıldığı imkanın kanıtıdır”

Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı sergi ve benzeri çalışmalarla Ukraynalı sanatçıların tarihlerini sürdürebilme imkanı bulduğunu söyleyen serginin küratörü Polina Somochkina, “Bu sergi Türkiye’nin Ukraynalı sanatçılara kıldığı imkanın kanıtıdır. Ukraynalı sanatçıların Türkiye’de, İstanbul’da kendi tarihlerini üretebilmeleri ve sürdürebilmelerinin kanıtıdır. Buradaki eserler üç sene içerisinde yapıldı. İlki 2019 tarihli bir eser, en yeni olan ise 2021 yılında yapıldı” şeklinde konuştu.

Sergi 20 Kasım’a kadar açık olacak

Ukraynalı sanatçıların eserlerinden oluşan “Hafızanın Korunması” isimli sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisinde 20 Kasım tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.