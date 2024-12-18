Beyoğlu’nda, anne ve anne adaylarını madde kullanımı ve bağımlılığına karşı bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen “En İyi Narkotik Polis: Anne" seminerleri başladı. Çocukları madde bağımlılığından korumak için etkili yöntemler ve çözüm önerilerinin katılımcılarla paylaşıldığı seminerler 26 Aralık’a kadar devam edecek.

Beyoğlu’nda madde bağımlılığına karşı mücadelede annelerin gücüne dikkat çekerek toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "En İyi Narkotik Polis: Anne" seminerleri başladı. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İçişleri Bakanlığı onayı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerlerin ilki Enstitü BESMEK Çıksalın Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Anne ve anne adaylarının katıldığı seminerde, çocukları ve gençleri madde bağımlılığı tehdidinden uzak tutmada faydalı olabilecek bilgiler paylaşıldı.

Seminerler 26 Aralık’a kadar devam edecek

Anne ve anne adaylarının madde kullanımı ve bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesini amaçlayan seminerde; aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar, çocukları bağımlılıktan korumak için etkili yöntemler ve çözüm önerileri de ele alındı. Uzmanlar tarafından verilen seminerde ayrıca, bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın ve aile desteğinin önemine vurgu yapıldı. Seminerler Enstitü BESMEK Eğitim Merkezlerinde 26 Aralık’a kadar devam edecek.