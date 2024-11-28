Beyoğlu Belediyesi tarafından Kasımpaşa Emekli Evi’nde düzenlenen Tavla Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Emekliler, dostluk ve keyifli rekabetin yaşandığı turnuva ile eğlenip stres attı.

Beyoğlu Belediyesi, emeklilere yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekleyerek Kasımpaşa Emekli Evi’nde heyecan dolu bir tavla turnuvası düzenledi. Emekliler arasında dostluk ve keyifli rekabetin yaşandığı turnuva, yoğun ilgi gördü. Dünyanın en eski oyunlarından biri olan tavla, modern kurallarla eleme usulü oynandı. Emekliler, hem eğlenip stres attı hem de turnuvanın sonunda dereceye girerek ödüller kazandı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, turnuvaya katılan tüm emeklilere teşekkür ederek, emeklilerin hayatına değer katan bu gibi etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Başkan İnan Güney daha sonra turnuvaya katılan oyuncu Vural Ceylan ile tavla oynadı.

Emekliler Tavla Turnuvası’nda keyifli bir gün geçirdi

Tüm yarışmacıların keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadığı turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan emeklilere plaket ve alışveriş çeki verildi. Ayrıca turnuvaya katılan tüm emeklilere de Emekli Evi’nde kullanabilecekleri ikram kartları hediye edildi. Beyoğlu Belediyesi tarafından Haziran 2024’te açılan Kasımpaşa Emekli Evi, ilçede yaşayan emekli vatandaşların bir araya gelerek sosyalleşmesine imkan sunarken aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumalarına da katkı sağlıyor. Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören merkezde sağlık taramaları, dijital okuryazarlık eğitimleri, egzersiz çalışmaları ve kültürel etkinliklerle de emeklilere destek veriliyor.

“Burada emekliler sosyalleşiyor”

Turnuvayı birincilikle bitiren İdris İncirkuş, “Turnuva güzel. Böyle turnuvaların olmasını isterim. Burada emekliler sosyalleşiyor. Herkes heyecanlı. Yanımda arkadaşlar birikti. Arkanda onları görünce mutlu oluyorsun. Aferin diyorlar, o insana keyif veriyor” dedi.

“Böyle aktivitelerin daha da çoğalması insanları bir nebze de olsa dertlerinden uzaklaştırıyor”

Oyuncu Vural Ceylan, “Bu aktivite çok güzel. Böyle aktivitelerin daha da çoğalması insanları bir nebze de olsa dertlerinden uzaklaştırıyor. Sosyalleşmeye daha yakın bir durum olduğu için hepimizin avantajına oluyor” şeklinde konuştu.

“Sosyal bir ortam var”

Turnuvada yarışan Sedat Tekoğlu, “Şuanda yeni gelen belediye başkanıyla birlikte buralar aktif hale geldi. Gayet güzel, gelinmesi gereken bir yer. Sosyal bir ortam var” ifadelerini kullandı.