Geçmişten günümüze kültür ve sanatın merkezi olma özelliğini koruyan Beyoğlu, son yıllarda sportif faaliyetler için yapılan önemli yatırımlarla da ön plana çıkıyor. Beyoğlu Belediyesi, ilçe sakinlerinin sağlığını korumak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla 7’den 70’e herkesin katılım sağlayabileceği sportif faaliyetleri hizmete sundu. İlçenin altı farklı noktasından bulunan spor tesislerinden, yaz spor okullarına, kefken kampından yüzme havuzlarına kadar sporun her alanında sunulan hizmetlerden her yıl, gençler başta olmak üzere 100 binden fazla kişi faydalanıyor.

6 spor tesisi gençlere ücretsiz hizmet veriyor

Beyoğlu Belediyesi’nin Okmeydanı Fetih Spor Tesisi, Piyalepaşa Spor Tesisi, Sütlüce Spor Tesisi, Emirefendi Spor Tesisi, Hasköy Spor Tesisi ve Çıksalın Spor Tesisi olmak üzere altı farklı noktada spor tesisi bulunuyor. Tesislerde, Futbol Sahası, Basketbol Sahası Masa Tenisi, Ayak Tenisi, Satranç ve Bedminton başta olmak üzere birçok sportif aktivite gerçekleştiriliyor. İlçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin dönüşümlü olarak antrenmanlarını yapabildiği tesislerdeki halı sahalardan gençler de ücretsiz olarak faydalanıyor. Tesislerde ayrıca 14.00-18.00 saatleri arasında çocuklara eğitmen eşliğinde sportif aktiviteler yaptırılıyor. Ayrıca amatör spor kulüplerine her yıl düzenli olarak malzeme yardımı yapan Beyoğlu Belediyesi, ilçede bulunan okulların sportif aktivitelerine de destek oluyor.

Portatif yaz havuzları çocukların en büyük eğlence kaynağı oluyor

Beyoğlu’nda yer yıl yaz aylarında ilçenin farklı noktalarında bulunan okulların bahçelerine Portatif Yaz Havuzları kuruluyor. Beyoğlu Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje ile yaz tatiline giren çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor. Beyoğlu’nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla kurulan yaz havuzlarında yüzme bilmeyen 7-11 yaş arası çocuklara da uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi veriliyor. Portatif Yaz Havuzlarından her yıl yaklaşık 3 bin öğrenci faydalanıyor.

Kefken çevre yaz kampı il gençlere tatil ve kamp imkanı

Beyoğlu Belediyesi’nin Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kefken Çevre Yaz Kampı her yıl on binlerce genci ağırlıyor. Kampa katılan gençler birbirinden eğlenceli eğitim programıyla dolu dolu bir yaz tatili geçiriyor. Sportif ve sanatsal etkinliklerin düzenlendiği kampta; Futbol, Voleybol, Geleneksel Çocuk Oyunları, Basketbol, Yüzme, Badminton, Masa Tenisi ve Satranç branşları bulunuyor. Kamp içinde ayrıca, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi için orman içi minyatür oyun alanları, bedensel aktiviteleri gerçekleştirecekleri 800 metrekare kullanımlı futbol sahası, 200 metrekare kullanımlı yüzme havuzu, standartlara uygun voleybol ve basketbol sahaları, badminton sahası ve bir de amfi tiyatro yer alıyor. Öğrencilerin alanında uzman antrenörler eşliğinde eğlenerek öğrendiği Kampa, ulaşım ve konaklama belediye ekipleri tarafından sağlanıyor.

Yelken Okulu’nda profesyonel yelkenciler yetiştiriliyor

Yelken sporunu gençlere sevdirmek ve Haliç’i yelken sporunun merkezi yapmak amacıyla kurulan Beyoğlu Belediyesi Yelken Okulu’nda eğitimler aralıksız devam ediyor. Hasköy sahilde hizmet veren Yelken Okulunda 7-14 yaş arası çocuklara yıl boyunca ücretsiz yelken eğitimi veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimlerin uygulamaları Haliç’te Optimist ve Lazer sınıfı teknelerle gerçekleştiriliyor. Eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan yelkencilere profesyonel yelken sporcusu olma imkanı sunuluyor. Beyoğlu Yelken Okulu eğitimlerin yanı sıra her yıl düzenlenen Haliç Yelken Yarışlarına da ev sahipliği yapıyor. Yarışlara Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü başta olmak üzere birçok kulüpten yüzlerce genç sporcu katılıyor. Şuanda 25 aktif profesyonel sporcusu bulunan kulüp ayrıca il ve ilçe dışında düzenlenen yarışlara da katılarak Beyoğlu’nu temsil ediyor.

Beyoğlu’nda yaz ve kış spor okulları ile spora ara vermek yok

Sportif aktiviteler çocukların fiziksel ve duygusal gelişimi açısından büyük öneme sahip. Bu bilinçle harekete geçen Beyoğlu Belediyesi her yıl açtığı Yaz ve Kış Spor Okulları ile çocukların ve ebeveynlerin en büyük destekçisi oluyor. Yoğun ilgi gören Beyoğlu Yaz ve Kış Spor Okulları’nda futboldan basketbola, voleyboldan masa tenisine, okçuluktan satranca, yelkenden yüzmeye kadar onlarca branşta sportif faaliyetler düzenleniyor. Öğrencilere, kendilerini doğru yönlendiren, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olan ve sporcu kimliği kazandırmak üzere çalışmalar yapan uzman eğitmenler eşlik ediyor. Beyoğlu Yaz ve Kış Spor Okullarına her yıl yaklaşık 30 bin kişi katılıyor.

Gençler sportif turnuvalarda kıyasıya yarışıyor

Beyoğlu Belediyesi birçok sportif branşta düzenlediği turnuvalarla da gençleri bir araya getiriyor. Spor tesislerinde gerçekleştirilen Futbol Turnuvası, Basketbol Turnuvası, 33 StreetBall Sokak Basketbolu Turnuvası, Voleybol Turnuvası ve Boks Turnuvası’nda gençler kıyasıya mücadele ediyor.

Sporun her alanında hizmet sunuyoruz

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak sporun her alanında hizmet sunduklarını da belirterek “Beyoğlu’nda yaz kış 7 den 70’e herkes için uygun bir sportif aktivite var. Spor tesislerimiz, yaz spor okullarımız, kefken kampımız, yüzme havuzlarımız, yelken okulumuz, basketbol sahalarımız, futbol sahalarımız ve engelli bireyler için sportif aktivite programlarımız başta olmak üzere sporun her alanında hizmet sunuyoruz. Her yıl yaklaşık 100 bini aşkın vatandaşımız bu imkanlardan faydalanıyor. Bu başarının sırrı tabi ki gençlerimizdir. Çünkü gençlerimizin fikirlerine çok önem veriyoruz ve her fırsatta onlarla buluşarak spor alanında yapılabilecek yeni yatırımlarla ilgili fikirlerini alıyoruz. Bu şekilde eksikleri tespit ederek tamamlıyoruz” dedi.