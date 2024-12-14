Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde genç sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Döngü’ isimli heykel sergisi, İstiklal Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Genç sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Döngü’ isimli heykel sergisi, İstiklal Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından düzenlenen sergi ziyaretçilerine çağdaş heykel sanatına dair geniş bir perspektif sunuyor. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nilüfer Ergin ve genç sanatçıların katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen sergi, 10 Ocak 2025 tarihine kadar açık olacak.

Sergi, modern sanatın dinamiklerini yakından izleme fırsatı sunuyor

‘Döngü’ sergisinde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden lisans veya lisansüstü eğitim süreçlerinden geçen 18 geç sanatçının eserleri yer alıyor. Sanatçıların taş, metal, polyester, beton, silikon, kağıt ve hazır nesne gibi çeşitli malzemelerle çalıştığı bu eserler, ziyaretçilere modern sanatın dinamiklerini yakından izleme fırsatı sunuyor. “Döngü” teması ise, zaman-mekan, birlik-çokluk, varoluş-yok oluş gibi kavramlar arasında kurulan ilişkileri eserler aracılığıyla keşfetmeyi amaçlıyor.

“Her zaman genç sanatçılarımızla dayanışma içerisinde olacağız”

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney açılışta yaptığı konuşmasında, Beyoğlu ve sanatın bir birinin kopmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Her şehrin bir kalbi vardır ve İstanbul’un kalbi de Beyoğlu’dur. Beyoğlu’nun kalbi de siz değerli sanatçılarımız ve sanatseverlerimizle atıyor. Bu eserleri bizlerle paylaşan tüm sanatçılarımızın emeğine ve yüreğine sağlık. Beyoğlu Belediyesi olarak her zaman genç sanatçılarımızla dayanışma içerisinde olacağız. Usta sanatçılarımızın kendini ifade edebileceği ve eserlerini gösterebileceği mekanlara ulaşımı çok daha kolay. O nedenle biz geleceğin sanatçılarına da destek olma gayreti içerisindeyiz. Bu gayretimizle daha birçok etkinlikte genç sanatçılarımızla bir araya geleceğimize inanıyorum” dedi.