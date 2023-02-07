Beyoğlu’nda depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere birçok eşya toplanarak tırlara yüklenmeye başlandı. Çalışmalara katılanların arasında çocukların ve yaşlıların da olduğu görülürken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 7’nci tırın yola çıktığını ve tırların içinde ısıtıcı, battaniye, gıda ve temizlik malzemesi gibi birçok eşya olduğunu söyledi.

Beyoğlu’nda depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere birçok eşya toplanarak tırlara yüklenmeye başlandı. Çalışmalara katılanların arasında çocukların ve yaşlıların da olduğu görülürken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 7’nci tırın yola çıktığını ve tırların içinde ısıtıcı, battaniye, gıda ve temizlik malzemesi gibi birçok eşya olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye bölgeye yardım göndermek için seferber oldu. Yardımların toplandığı yerlerden biri de Beyoğlu oldu. Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılan yardım çağrısının üzerine ilçenin ve kentin birçok yerinden ısıtıcı, battaniye, kışlık mont, gıda malzemesi gibi ürünler Hasköy’de bulunan Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezine getirilmeye başlandı. Burada eşyalar kategorilere ayrılarak kolilendi ve deprem bölgesine gönderilmek üzere tırlara yüklendi. Çalışmalara 7’den 70’e pek çok vatandaşın katıldığı görülürken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da şu ana kadar 7 tırın bölgeye doğru yola çıktığını ve bugün itibarıyla 5-6 tırın daha gönderileceğini ifade etti.

“7 tır yola çıktı, bugün 5-6 tır daha göndereceğiz”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Millet olarak başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Yine millet olarak yaralarımızı sarıyoruz bugün. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları sarmak üzere bütün bakanlarımız bölgede. Bütün arama kurtarma ekipleri bölgede, AFAD’ın koordinasyonunda. Biz de dün sabah itibariyle özellikle arama kurtarma ekiplerimizi dün sabah 08.00 itibariyle Beyoğlu Belediyesi olarak havaalanlarına gönderdik. Oradan şu anda arama kurtarma çalışmalarında bulundukları bilgisi bize geliyor. Diğer taraftan bir yardım çağrısında bulunduk, bütün Beyoğlu hemşehrilerimize. Şu anda Beyoğlu’nun, İstanbul’un, Türkiye’nin farklı yerlerinden bu yardım kampanyasına katılan vatandaşlarımız ,ikinci el de dahil olmak üzere dedik, ve getiriyorlar evdeki battaniyelerini. Şu anda başta ışıtıcı, battaniye, kışlık, mont, çorap, orada ihtiyaç olan her türlü ihtiyaç maddesi, araç ekipman noktasında ayrıca gönderilmek üzere. Dün itibariyle 5 tırımızı gönderdik. Şu anda 7’nci tırımızı gönderiyoruz bölgeye. İçerisinde yine ısıtıcı, battaniyeler, kıyafetler, özellikle kışlık olmak üzere gıda, temizlik maddeleri var. Tabii sıfır alıp gönderenler, evinde kullandığı battaniyeyi gönderen vatandaşlarımız var. Hepsine minnettarız. Bugün itibariyle yine 5-6 tırımızla bölgeye yardım malzemesi göndereceğiz. Bin 500 ısıtıcıyı bir hayırseverimiz yardım olarak gönderiyorlar bize. Onu buradan alıp tırlarımızla yine bölgeye ulaştıracağız. Birazdan Beyoğlu’nda bulunan bütün siyasi partilerimizin ilçe başkanlarıyla bir araya geleceğiz. Bir durum değerlendirmesi yapacağız. Vatandaşımız gönüllü olarak burada, binlerce kişi hem eşyasını getirdi bağış olarak, hem de burada bunların kolilenmesi konusunda destek veriyor. Çünkü ayrı ayrı tasnif ediliyor ve o şekilde gönderiliyor. Şu anda 7’nci tırı bölgeye ulaştıracağız, yolcu edeceğiz. Allah milletimize güç kuvvet versin. Şu anda arama kurtarma çalışmalarında bulunan bütün arkadaşlara Allah yardım etsin. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

7’den 70’e vatandaşlar yardım için seferber oldu

Çalışmalara katılanlar arasından küçük çocukların ve yaşlıların da olduğu görüldü. 9 yaşındaki bir çocuk, “Yardım etmeye geldik. Kolileri bantlıyoruz, taşıyoruz. Onlara yardım etmek için buralara geldik” derken, bir başka çocuk, “Deprem oldu, üzüldüm. Sonuçta bana da böyle bir şey olsa ben de üzülürdüm. Binalar yıkıldı. Bantları getiriyorum. Kışlık eşyaları annemle ayıracağız. Oradaki arkadaşlara destek olmak için buradayım” diye konuştu. Dünden bu yana yardım çalışmalarında bulunduğunu söyleyen 11 yaşındaki bir çocuk ise, “Şu ana kadar deprem için yardım ediyoruz. Allah herkese yardım etsin. Üzücü bir duygu, şu an 3 bine yakın kayıp varmış. Belki yakınlarımız bile ölmüş olabilir. Yardım ediyorum, koli taşıyorum, bantlıyorum” şeklinde konuştu.

Belediye çalışanları tam kadro yardıma koştu

Belediye çalışanı olduğunu söyleyen Mardiye Çatıkaş ise, “Koştuk geldik. Bizim de başımıza gelebilir, biz de o şekil yaşayabilirdik. Burada her şey var. Giyim, yiyecek her şey var. Bakıyoruz, iyisini, temiz, kullanılmamış olanı koyuyoruz, diğerlerini gönderiyoruz” dedi. Arzu Efir isimli bir başka çalışan ise, “Yıkıldık, resmen yıkıldık. Allah kimseye yaşatmasın. Çok üzgünüm. Sabaha kadar uyuyamadım. Oraya gitmek istiyorum ama imkan yok. Biz de kendimizi burada ifade ediyoruz. Burada vatandaşların yolladığı ürünleri ayrıştırıyoruz. Kullanılabilir olanları ayrıştırıp, paketleyip, üzerine kadın, erkek, çocuk diye yazıyoruz. Arkadaşlar da tırlara yüklüyor” ifadelerini kullandı.