Beyoğlu’nda Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümünde binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü yapıldı. Saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den başlayan yürüyüş Galata Kulesi Meydanı’na kadar devam etti.

Beyoğlu’nda Cumhuriyetin 99’uncu yıl dönümünde binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü yapıldı. Saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den başlayan yürüyüş Galata Kulesi Meydanı’na kadar devam etti.

Cumhuriyetin 99. yılı, Türkiye’nin kalbi Beyoğlu’nda özel bir etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ‘Fener Alayı Yürüyüşü’ düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte milli sporcular, gaziler, dini cemaat liderleri, bölge esnafı ve STK temsilcileri başta olmak üzere toplumun her kesiminden vatandaşlar Fener Alayı Yürüyüşü’nde buluştu.

Fener Alayı Yürüyüşü saat 19.23’te Tepebaşı Odakule’den başladı. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe vatandaşlar ellerinde bayraklar ve bando takımı eşliğinde marşlar söyleyerek dev Türk bayraklarıyla donatılan Büyük Hendek Caddesi’nden geçerek Galata Kulesi Meydanı’nda toplandı.

Vatandaşlarla birlikte Fener Alayı Yürüyüşü’ne katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,

“Heyecanlıyız, coşkuluyuz. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılından 100’üncü yılına doğru emin adımlarla gidiyoruz. Bu yıl hep birlikte Beyoğlu’nda Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Lazı’yla, Roman’ıyla, Boşnak’ıyla, Alevi’siyle, Hristiyanı ile, Musevi ile biz bu toprağın çocuklarıyız, diyoruz. Bu vatanın evlatlarıyız ve hep birlikte büyük bir cumhuriyet coşkusu yaşıyoruz. Cumhuriyet hepimizin diyoruz ve büyük bir coşkuyla Beyoğlu’nda Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. İnanıyorum ki şu anda bütün arkadaşlarımız Beyoğlu’nun farklı kesimleri burada. Farklı inançlı alanlar, farklı yaşam tarzlarında olanlar hep birlikte Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki Türkiye’nin dört bir yanında, hep birlikte aynı cumhuriyet coşkusu yaşanıyor. Biz tabii heyecanımıza dayanamadık, coşkumuzu meydanlara döktük. Toplumun bütün kesimleri Beyoğlu’nun bütün renkleri şu anda burada. Saat tam 19.23’te Cumhuriyetimizin kurulduğu tarihte cumhuriyetin emin adımlarla kurulma sürecinin başladığı Beyoğlu’ndan yürüyüş başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk buradan başlattığı İstiklal Mücadelesi’ni ve yine istiklalimizin hikayesinin adının İstiklal Caddesi bugün ismini oradan alıyor. Biz bu ruhu taşıyoruz. Bu şuurdayız ve bugün tarihi Galata Kulesi’nin bulunduğu caddede Türk bayraklarımız var. Yarın İstiklal Caddesi’nde 30 Ağustos’ta olduğu gibi yine her bir tarafı, her bir adımı Türk bayraklarıyla orada o heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Cumhuriyet coşkusunu yaşayacağız” diye konuştu.

Öte yandan yürüyüş sonrası Galata Kulesi önünde toplanan vatandaşlara Madrigal Müzik Grubu konser verdi. Müzik şölenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.