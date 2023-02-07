Beyoğlu’nda 4 katlı bir apartmanın çatı katının duvarından kopan parçalar bitişikteki binanın üzerine düştü. O sırada evde bulunanlar deprem paniğiyle dışarı kaçarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu’nda 4 katlı bir apartmanın çatı katının duvarından kopan parçalar bitişikteki binanın üzerine düştü. O sırada evde bulunanlar deprem paniğiyle dışarı kaçarken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Kimisi yakınını aramak kimisi de kan vermek için hastaneye koştu Kimisi yakınını aramak kimisi de kan vermek için hastaneye koştu

Edinilen bilgiye göre olay Beyoğlu Keçici Piri Mahallesi Ömür Sokak’ta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın çatı katındaki duvar kısmen, bitişikteki 3 katlı binanın çatısına devrildi. Tuğlalar yatak odasının üzerine düşerken, o sırada evde olan aile gürültüyle deprem paniği yaşadı. İçerdekiler can havliyle dışarı çıktı. 3 katlı binanın çatısının bir kısmı çökerken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme tehlikesi olan tuğlalar oradan alındı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.