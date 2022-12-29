Beyoğlu’nda ortak bahçe kapısının açık tutulması yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Fikret Hıdıroğlu’nun 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Beyoğlu’nda ortak bahçe kapısının açık tutulması yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanık Fikret Hıdıroğlu’nun 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Beyoğlu’nda ayrı oturdukları evin ortak bahçe kapısının açık tutulması meselesi nedeniyle tartıştığı komşusunu öldüren sanık Fikret Hıdıroğlu’nun “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Fikret Hıdıroğlu ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada son sözleri sorulan tutuklu sanık Hıdıroğlu, "Benim olay gününe kadar maktul ile hiçbir tartışmam olmamıştır. Kendisinin bana saldırısı üzerine istemediğim sonuç gerçekleşmiştir. Pişmanım" dedi.

Sanığın son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Hıdıroğlu’nun “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.