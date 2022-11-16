Mahkeme, mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatına süre vererek, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Beyoğlu’nda ayrı oturdukları evin ortak bahçe kapısının açık tutulması nedeniyle tartıştığı komşusunu öldüren sanık Fikret Hıdıroğlu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Fikret Hıdıroğlu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Fikret Hıdıroğlu’nun ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın açıklanmasının ardından söz verilen sanık avukatı, meşru müdafaa şartlarının oluştuğunu söyleyerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Beyoğlu’nda ortak bahçe kapısının açık tutulması yüzünden tartıştığı komşusunu öldürmekten yargılanan sanık hakkında mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

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