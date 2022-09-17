Beyoğlu’nda ‘Hoş Geldin Küçük Melek’ projesi ile yeni doğan 5 bin bebeğin ailesine tebrik ziyareti gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca yeni doğan 5 bin bebek için 5 bin zeytin ağacı fidanı toprakla buluşturuldu.

Beyoğlu’nda ‘Hoş Geldin Küçük Melek’ projesi ile yeni doğan 5 bin bebeğin ailesine tebrik ziyareti gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca yeni doğan 5 bin bebek için 5 bin zeytin ağacı fidanı toprakla buluşturuldu.

Beyoğlu Belediyesi, ‘Hoş Geldin Küçük Melek’’ projesiyle ilçede yeni bebeği doğan ailelerin sevincine ortak oluyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın eşi Seyhan Yıldız yeni bebeği olan aileleri tek tek ziyaret ederek tebrik ediyor ve bebeğin ihtiyaç duyabileceği ürünlerin olduğu hediye paketi takdim ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile bugüne kadar ilçede yeni doğan 5 bin bebeğin ailesi ziyaret edildi. Proje kapsamında ayrıca yeni doğan 5 bin bebek için ilçenin dört bir yanında bulunan park ve bahçelere 5 bin zeytin fidanı dikildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşi Seyhan Yıldız ve mahalle muhtarlarıyla birlikte beş bininci fidanı Hasköy Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi’nin bahçesine dikerek can suyunu verdi.

“Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğimiz bebeklerimiz için fidan dikmeye devam edeceğiz”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimde eşim Necibe Seyhan hanımla birlikte Beyoğlu’nda yeni doğan her bir bebek için zeytin ağacı fidanı dikme çalışmasını başlattık. Yeni doğan bebeklerimizi ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek mutluluklarına ortak oluyoruz. Bebeğimiz adına ona en yakın olan bahçemize bir zeytin fidanı dikerek sertifika veriyoruz. 15 Eylül 2022 tarihi itibariyle bu sayı beş bine ulaştı. Beyoğlu’nun dışında da 27’si Kıbrıs’ta olmak üzere birçok bebeğimiz ziyaret edilerek adlarına fidan dikildi. Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğimiz bebeklerimiz ve çocuklarımız için zeytin ağacı fidanlarını dikmeye devam edeceğiz” dedi.

‘Hoş geldin küçük melek’ projesi ile ailelere tam destek

‘Hoş Geldin Küçük Melek’ projesiyle ilçede yeni doğan bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişmesi için uzman ekipler aileyi ziyaret ederek gerekli bilgilendirme ve muayeneleri yapıyor. Ziyaretlerde ayrıca ailelere biberondan battaniyeye, bebek bezinden tulumuna kadar yeni doğmuş çocuğun ihtiyaç duyabileceği bütün ürünleri kapsayan bir hediye paketi veriliyor. Ziyaretler esnasında ailenin sosyal durumu da tespit edilerek ihtiyaç olması halinde gerekli yardımlar yapılıyor. Anne ve babaya, bebek bakımından bebeğin beslenmesine ve aşılarının zamanında yapılmasına kadar tüm bilgilerin yer aldığı bir de bilgilendirici kitapçığı hediye ediliyor.