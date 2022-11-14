İstanbul Beyoğlu’nda dün meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. Bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadının çantayı bıraktıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişi de yaralandığı saldırıda bombayı bırakan kadın teröristin kaçma anı kameraya yansıdı.

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