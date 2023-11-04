Sütlüce’de otobüsün önünün kesilerek içerisinden kadın ve 7 aylık bebeği indirildiği olayın detayları ortaya çıktı. Araca bildirilen kadını, İETT şoförünün 2 kez durakta indirmediği ve bu nedenle kadının eşi tarafından telefonla arandığı ve otobüsün önü kesilerek araçtan indirildiği ortaya çıktı.

Beyoğlu Sütlüce İmrahor Caddesi üzerinde geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 54HS hat numaralı 34 TP 6606 plaka İETT otobüsünde 7 aylık bebeği ve annesi Hacer S. ile yolculuk yapan Yosun Damla K., iki durakta da inmek için düğmeye bastı. Ancak şoförü kadını her iki durakta da indirmedi. Bunun üzerine kadın, eşi Erdem K.’yı arayarak durumu anlattı ve yardım istedi.

Otobüs şoförü indiremeyince önünü kesti

Aracıyla yola çıkan Erdem K., arkadaşı Kasım K. ile birlikte otobüsünün şoförünü seyir halindeyken durması yönünde uyardı. Uyarılara aldırış etmemesi üzerine adam otobüsün önünü kesti. Araçtan inen Erdem K. ile otobüs şoförü Ahmet K. arasında sözlü tartışma yaşadı. Otobüsün kapısını açarak içeriye girmeye çalışan Erdem K.’ya, İETT şoförü Ahmet K. itip kolundan yaraladı. Olayın büyümesi sonrası kapıları açan şoförün kontrolündeki otobüse giren Erdem K., eşi, çocuğu ve kaynanasını indirerek kendi aracına bindirdi.

Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu

Öte yandan, olayla ilgili taraflar ise birbirlerinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen tarafları ifadesi alındı. Emniyette şoför Ahmet K.,’ya “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından, Erdem K., Yosun Damla K. ve Kasım K.’ya ise “tehdit ve hakaret” suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyete işlemleri tamamlanan taraflar savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.