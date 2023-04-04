Beyoğlu Semt Kütüphaneleri Ramazan ayının da vazgeçilmezi oldu. İftar öncesi akın gençler sessiz ve ferah bir ortamda kitaplarını okuyarak araştırmalarını yapıyor. Semt kütüphanelerin küçük misafirleri ise düzenlenen etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiriyor.

Beyoğlu Belediyesi, ilçenin dört bir yanında açtığı Semt Kütüphaneleri ile 7’den 70’e herkesi kitapla buluşturdu. Beyoğlu’nun her mahallesinde vatandaşların evlerine yürüme mesafesinde inşa edilen kütüphaneler yoğun ilgi görüyor. Semt Kütüphanelerine gösterilen bu ilgi Ramazan ayında daha da arttı. İftar öncesi boş zamanını verimli geçirmek isteyen gençler kütüphanelere akın ediyor. Gençler sessiz ve ferah bir ortamda kitaplarını okuyarak araştırmalarını yaparken, kütüphanelerin küçük misafirleri ise düzenlenen etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiriyor.

59. kütüphane haftasında binlerce öğrenciyi ağırladı

Beyoğlu Semt Kütüphaneleri, 27 Mart - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında “Cumhuriyetin Kazanımları ve Kütüphanecilik” temasıyla gerçekleştirilen 59. Kütüphane Haftası dolayısıyla birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Binlerce öğrencinin katıldığı etkinliklerde; Akıl Oyunları, Boyama, Ramazan Hikayeleri, Resimlerle Atasözleri ve Deyimler, Görsel Okuma, Hikaye Canlandırma, Şiir, ‘Devamını Sen Getir’ Hikaye Tamamlama ve Mozaik başta olmak üzere onlarca atölye çalışması yapıldı. Kitap okuma ve Sinema etkinlikleriyle de çocuklar dolu dolu bir hafta geçirdi.

Özellikle genç neslin ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kütüphane dostu bir Beyoğlu için ’Her Semte Bir Kütüphane’ projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Çocuklarımız, gençlerimiz ve yetişkin vatandaşlarımız, yani toplumumuzun her kesiminin kitapla buluştuğu yerler oldu semt kütüphanelerimiz. Okul çıkışı, iş çıkışı, hafta tatili, ara tatil ve yaz tatilinin ilk durağı olmayı başardı. İçerisinde bunduğumuz Ramazan ayında da bir yoğunluk gözlemledik kütüphanelerimizde. Bu noktada özellikle de genç neslin ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor” dedi.