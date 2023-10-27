Beyoğlu Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Milli Mücadele’nin ilk adımını attığı yer olan Karaköy Rıhtımı’na, “İlk Adım Anıtı” yerleştirildi. Anıtın açılış törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu vatanın tesadüfen elimize geçmediğini bilmemiz gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz” dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. Yılında Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık destanı yazan milletin ve mücadeleye liderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasını yaşatmak için Karaköy Rıhtımına “İlk Adım Anıtı” yerleştirildi. Anıtın açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ile başlayan tören, iki öğrencinin İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını okuması ile devam etti. Daha sonra, İstanbul Valisi Davut Gül ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız kürsüye çıkarak günün anlam ve önemini anlatan konuşmalarını yaptı. Konuşmaların ardından “İlk Adım Anıtı” öğrencilerin de katılımıyla açıldı.

“Bu vatanın tesadüfen elimize geçmediğini bilmemiz gerekiyor”

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu vatanın tesadüfen elimize geçmediğini ve elimizde tesadüfen kalmayacağını bilmemiz gerekiyor. İşte bunun için, bu memleketin bize vatan olmasında katkısı olan bütün şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. Onların yaptığı mücadeleyi tarihe not düşerek hatırlıyoruz, hatırlatıyoruz. İnşallah ikinci yüzyılda, Türkiye Yüzyılında kardeşliğimizi güçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul edip, ikinci yüzyılın sonunda, Türkiye Yüzyılının sonunda Türkiye’nin hedeflediği Dünyanın 10 güçlü ülkesinden biri olduğunu torunlarımız, yavrularımız görmüş olacak” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizimdir, Türkiye bizimdir ve hep öyle kalacaktır”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün buradan karşı yakaya, Sarayburnu’na, oradan Bandırma Vapuru ile Anadolu’ya Milli Mücadele’yi başlatmak üzere yola çıktığı, ilk adımın atıldığı yer. Beyoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü iki defa uğurladı. Birincisinde, Milli Mücadeleyi başlatmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü buradan Anadolu’ya uğurladı. İkincisi, 1938’de vefatıyla birlikte ay yıldızlı bayrağımıza sararak ebedi istirahatgahına, milletimizin gönlüne bir bayrak olarak uğurladık. Bu toprakların çocukları olarak Cumhuriyet hepimizin. Cumhuriyeti hep birlikte kurduk ve hep birlikte koruyacak, onu muasır medeniyet seviyesinin üzerine de hep birlikte taşıyacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, bugün Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Türkiye Yüzyılı’ olarak hepimize yüklediği bir sorumluluk var. Selçuklu bizimdir, Sultan Alparslan bizimdir. Osmanlı bizimdir, Fatih Sultan Mehmet Han bizimdir. 1919 bizimdir, 1923 bizimdir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizimdir. Bayrağımız bizimdir, Cumhuriyet bizimdir. Türkiye bizimdir ve hep öyle kalacaktır” diye konuştu.