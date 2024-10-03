Beyoğlu Belediyesi tarafından sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Yaşasın Sahneler" tiyatro gösterimleri başlıyor. İlk oyun 5 Ekim Cumartesi günü Ara Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Beyoğlu, tarih boyunca kültür ve sanatın kalbi olarak anıldı ve bu kimliğini günümüzde de başarıyla sürdürüyor. Beyoğlu Belediyesi, sanatı daha geniş kitlelere ulaştırmak için yeni ve etkileyici bir projeyi daha hayata geçirdi. İlçedeki özel tiyatroların daha fazla tanınması ve seyirciyle buluşturulması hedefiyle hazırlanan "Yaşasın Sahneler" tiyatro gösterimleri 5 Ekim ‘de başlayacak. Beyoğlu’nda perde açan tiyatro toplulukları, ücretsiz oyunlarla sanatseverlere kapılarını açacak. Böylece, tiyatro oyunlarına erişim daha kolay hale gelirken, ilçede sanatsal üretim de canlanacak.

Tiyatro oyunları ücretsiz

"Yaşasın Sahneler" projesi kapsamında sahnelenecek tüm tiyatro oyunları, katılım sınırlı olmak kaydıyla ücretsiz olarak izlenebilecek. Etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, Beyoğlu Belediyesi’nin duyurularını takip ederek rezervasyon yaptırabilecek. Sanatseverler, bu eşsiz fırsatla hem yeni yapımları keşfedecek hem de kültür-sanat dünyasının zenginliğini daha yakından deneyimleme imkanı bulacak. Bu önemli adımla Beyoğlu Belediyesi, kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olmasını destekleyerek sanat dünyasına büyük bir katkı daha sunuyor.

Ekim ayında sahnelenecek Tiyatro Oyunları açıklandı

Proje kapsamında Ekim ayında sahnelenecek tiyatro oyunları açıklandı. İlk Tiyatro oyunu Ophelia-Hamlet Complex 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da Ara Sahne’de izleyiciyle buluşacak. Muamma oyunu 13 Ekim Pazar günü Kumbaracı50 sahnede, Şahları da Vururlar oyunu 20 Ekim Pazar günü Ses Tiyatrosu’nda, Bulaşıkçılar oyunu ise 31 Ekim Perşembe günü Tatavla Sahne’de oynanacak.