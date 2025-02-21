Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu’nda ikamet eden, 2024 yılında liseden mezun olan veya 2024-2025 eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrencilerin YKS sınavı ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağını açıkladı.

Beyoğlu Belediyesi, gençlere yönelik eğitim desteklerini sürdürüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, üniversite hayali kuran binlerce gence destek olmak amacıyla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ücretlerinin Beyoğlu Belediyesi tarafından karşılanacağı açıklandı. Beyoğlu’nda ikamet eden, 2024 yılında liseden mezun olan veya 2024-2025 eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler, belediyenin eğitime destek projesi kapsamında sınav ücretlerinin geri ödemesi için başvuru yapabilecek.

Başvurular Beyoğlu App üzerinden online olarak gerçekleştirilecek

Başvurular 24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi’nin dijital uygulaması "Beyoğlu App" üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Başvuru sahiplerinin kimlik fotoğrafı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden alınan aday başvuru kayıt bilgi formunu sisteme yüklemesi gerekecek. Ödemelerin geri yapılabilmesi için başvuruların yalnızca fiziki banka kartlarına ait IBAN bilgileriyle yapılması gerekiyor. Dijital kart, ön ödemeli sanal kart ve sanal bankacılık hesaplarıyla yapılan başvurular geçerli sayılmayacak.