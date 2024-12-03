Beyoğlu’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, engelli bireyler ve aileleri, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (ÖZGEM) açılışında bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlediği etkinlikle kutladı. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Ampute Milli Yüzücü Umut Ünlü, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Program İstiklal Marşı’nın okunmasıyla ve kısa belgesel gösterimi ile başladı. Daha sonra günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Beyoğlu’nda belediye başkanı olduktan sonra yüzü gülmeyen tek bir evladımız kalmasın, eğitim alamayan tek bir evladımız kalmasın, engelinden dolayı hayata karışamayan, toplumsal hayatın içerisinde olmayan, eğitim alamayan tek bir evladımız kalmasın dedik. O yönde çalışmalar yaptık ve ÖZGEM sınıflarını açtık. Engelsiz Taksimizi faaliyete geçirdik. Beyoğlu Belediyesi her zaman ulaşılabilir bir noktada ve bu ulaşılabilirliği daha da artırabilmek için sürekli sahadayız, çalışıyoruz. Hiçbir anne ve baba artık kendini yalnız hissetmeyecek. Herkes bir araya gelindiğinde bütün engellerin aşılabilir olduğunu bilecek ve görecek. Bu kentin Şehri Emir’i olarak en büyük isteğim de herkesin eşit olduğu bir Beyoğlu kurmak” dedi.

"Bu açılışa katılmak benim için çok mutluluk verici"

Açılışta bir konuşma yapan Ampute Milli Futbol Takım Sporcusu Umut Ünlü, "Burada olmaktan çok mutluyum. Beyoğlu Belediyesi engelli bireyler için çok güzel bir projeye yapmış. Bu açılışa katılmak benim için çok mutluluk verici. Biz engelli sporcular olarak her zaman engelliler için mücadele ediyoruz. Bizleri görüp bir yerlere gelebilmelerini istiyoruz. Hayatı sevmelerini istiyoruz. O yüzden böyle projeler bizim için çok mutluluk verici. İnsanlardan düşüncelerini değiştirmelerini istiyorum. Engelli bireylere normal insanlar gibi davranmaları bizim için çok mutluluk verici olur. Tek isteğim burdur" diye konuştu.

Beyoğlu Belediyesi, ÖZGEM ile 3-6 yaş arası özel ihtiyaçla ıçocuklara eğitim sürecinde destek verecek. ÖZGEM eğitimleri, Beyoğlu Belediyesi’nin Çıksalın, Hacıahmet, Kasımpaşa ve Yenişehir semt konaklarında oluşturulan özel eğitim sınıflarında gerçekleştirilecek. İlk etapta dört sınıfın faaliyete başladığı projede, gelen talepler doğrultusunda, ihtiyaca göre yeni sınıfların açılması da planlanıyor.

"Eğitim her engeli aşar"

Açılış programında konuşan Yunus Emre isimli engelli vatandaş, "Beyoğlu belediye başkanı seçimden önce de şahsımı ziyaret etti. Yunus Emre kardeşim benim numaram sende var daima beni arayabilirsin demişti. Beyoğlu inandı, bizlere güvendik, engelleri aştık. Daha çok güzel işlere hep birlikte sen ben farkı olmadan sosyal farkındalığı yükselteceğiz. Bu okullardan dolayı eğitim her engeli aşar diyorum" dedi. Yunus Emre konuşmasından sonrası şiir okudu.