Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezde kurulan çadır kentler ve ortak yaşam alanları başta olmak üzere bölgede yürütülen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezde kurulan çadır kentler ve ortak yaşam alanları başta olmak üzere bölgede yürütülen dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede muhtemel salgın hastalıklara karşı titiz bir dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yürütülüyor. Kahramanmaraş merkezde kurulan çadır kentler ve ortak yaşam alanları başta olmak üzere bölgede yürütülen çalışmalara, Beyoğlu Belediyesi de gönderdiği temizlik ekibi ve araçlarla destek veriyor. Beyoğlu Belediyesi’nin 2 çöp kamyonu, iki yıkama tankeri ve 10 kişilik temizlik personeli, bölgedeki belediyelerle işbirliği içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bölgede hayatın normale dönünceye kadar her türlü yardım çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini söyledi.