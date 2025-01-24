Beyoğlu Belediyesi, hem eğitim hem tatbikatla personelini muhtemel afetlere karşı bilinçlendiriyor.

Beyoğlu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü "Afetlere Karşı Güçlü Beyoğlu” mottosuyla personelini muhtemel afetlere karşı bilinçlendiriyor. Bu kapsamda Bilim Beyoğlu’nda tahliye ve yangın söndürme tatbikatı düzenlendi. Tatbikat öncesinde gerçekleştirilen seminerde emekli İtfaiye Amiri Öğretim Görevlisi İsmet Macit, yangınlara karşı alınabilecek önlemler ile yangın esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verdi.

“Bilinçli bir vatandaş kitlesini oluşturmak ve kendi tedbirlerini aldırmak zorundayız”

Eğitimin ve tatbikatın önemine dikkat çeken Macit, “Belediyemizden gelen talep üzerine acil durum ekipleri yangın güvenliği, hafif arama kurtarma ve tahliye eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimizi üç ders yapacağız. Eğitimin ardından ise tahliye tatbikatı yapacağız. Dışarıda katılara, sıvılara ve gazlara kuru kimyevi tuzla, karbondioksit ile müdahale yapacağız. Yani eğitim, tahliye tatbikatı ve sahada uygulama tatbikatı olarak üç aşamalı bir çalışmamız olacak. Tüm acil durum ekipleri ve afetler konusunda vatandaş kendi tedbirini almak zorunda. Yani bilinçli bir vatandaş kitlesini oluşturmak ve kendi tedbirlerini aldırmak zorundayız” dedi.

“Belediye ekipleri için çok faydalı ve yararlı bir eğitim oldu”

Belediye personeli Ayşenur Kara da, bilinçli olmanın her zaman önemli olduğunu belirterek, “Nerde ne zaman ne yapacağımızı bilmek çok önemli. Yangın anında gerek oradaki insanları kurtarmak gerekse oradaki zayiatı en aza indirmek konusunda bilinçli olmamız gerekli” ifadelerini kullandı.

Pars Arama Kurtarma Derneği Kurucu Genel Başkanı Nuri Çelebi ise, “Bugün Beyoğlu Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu tatbikat ve eğitime katıldık. Çok faydalı ve iyi bir eğitimdi. İsmet hocamız da uzun zamandır sektörde olan iyi bir hocamızdı. Hem katılanlar ve gönüllüler için hem de belediye ekipleri için çok faydalı ve yararlı bir eğitim oldu” şeklinde konuştu.