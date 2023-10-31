Beylikova Belediyesi tarafından başlatılan yol çalışması ile ilçeden bulunan tüm cadde ve sokaklar sıcak asfalta kavuşmuş oldu.

Beylikova İlçesi’nde bulunan Şehit Nedim Sarı Caddesi’nde sıcak asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları başladı. Beylikova Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar ile ilçede bulunan tüm cadde ve sokaklara sıcak asfalt yapılmış oldu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp ise şu ifadeleri kullandı:

“Çifteler Belediyesi ile iş birliği yaparak ilçemiz Şehit Nedim Sarı caddesinde sıcak asfalt çalışmalarına başladık. Bu sayede Beylikova’nın tüm cadde ve sokaklarını sıcak asfalt yapmış oluyoruz. Beylikova’mıza hayırlı uğurlu olsun.”