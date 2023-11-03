Beylikova Belediyesi, ilçedeki 4 milyon metrekarelik arazinin tarıma yeniden kazandırmak için hububat ekimi yapmaya başlarken, Kaymakam Kübra Eroğlu traktör başına geçti ve alanı yerinde inceledi.

Beylikova Belediyesi, gıda üretiminin önemine vurgu yaparak, dünyada yaşanan gıda sıkıntısının Türkiye’de yaşanmaması için yürüttüğü çalışma ile Beylikova su depolama barajını işletme haklarını aldı. Beylikova Belediyesi Özkan Alp, depolanan su ile sulanmayan arazileri sulu tarıma açmayı hedeflediklerini söyledi. Şimdiden 23 milyon metrekare tarım alanının sulu tarıma açıldığını ifade eden Başkan Alp, 4 milyon metrekare alanda hububat ekimi çalışmalarına katıldı. Beylikova Kaymakamı Eroğlu da hububat ekilişine katılırken, traktör koltuğuna geçti ve Eskişehir İl Tarım Müdürü Ender Gümüş ile birlikte yapılan ekimi yerinde inceledi. Su depolamanın önemi ve ekilen 4 milyon metrekarelik tarım arazisi hakkında konuşan Başkan Alp, ‘’Beylikova su depolama barajını Beylikova belediyesi olarak işletmeye karar verdik. DSİ ile protokol yaparak belediye olarak işletme hakkını elde ettik. Pandemi ve asrın felaketi bize gıda ve suyun önemini bir kez daha hatırlattı. Şu anda dünyanın en büyük sıkıntısı üç şey üzerinde; birisi enerji, birisi su, birisi ise gıdadır. Yaklaşık 9 kilometre mesafeden Porsuk Çayı’nın kışın boşa akan suyunu, Beylikova Belediyesi’ne işletmesi devredilen DSİ Beylikova Sulama Barajı’na depoluyoruz. 23 Milyon metrekare kıraç, hiç sulanmayan araziyi sulu tarıma açtık. Arazinin tamamını yer altı sulama sistemi döşedik ve hepsinde kartlı sayaçlar takıldı. Çiftçi tarla başında modern bir şekilde sulamasını yapıyor. Şimdi burada katma değeri yüksek ürünlerin ekilişi yapılıyor. Çok ciddi bir yatırım var. Çiftçinin geliri tam 5 kat arttı. Ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Eskiden ‘Su akar Türk bakar’ diyorlardı ama şimdi, ‘Su akar, Türk yapar’ diyoruz. Gelinen noktada burası ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gösteriyor. Güneş enerjili elektrik projelerimizi tamamladık. İnşallah çok kısa sürede güneş enerji sistemini de kurup, güneş enerjisiyle depolamaya başlayacağız. Böylece enerji su ve gıda oluşacak. Bu Beylikova için, Eskişehir için, hatta ülke için örnek bir projedir. DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu projede çok destek veriyorlar’’ dedi.