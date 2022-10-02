Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Beylikovalılar Buluşması’nda vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Beylikova Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Beylikovalılar Buluşması’nda vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde ‘Beylikovalılar Buluşması’ düzenlendi. Beylikova Belediyesi’nin organize ettiği programda Mithat Körler ve Deniz Toprak sahne aldı. Birbirinden güzel parçaların seslendirildiği konserde Beylikovalılar eğlenceye doydu. Beylikova semalarını aydınlatan havai fişek gösterileriyle vatandaşlara aynı zamanda görsel şölen yaşatıldı.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, konuşmasında küresel anlamda su ve enerji sorunlarıyla uğraşılan şu dönemde Beylikova Belediyesi olarak büyük adımların atıldığını belirterek, “Biz belediye olarak pandemi sürecinde hiç durmadan çalışmaya devam ettik. Bu süreçte insanlar uzak kaldı, belki sıkıntılar yaşadı. Fakat biz belediye, personellerimiz, teşkilatımız ve arkadaşlarımızla gece gündüz çalıştık. Beylikova’da bu süreçte inanılmayan birçok şeyi gerçekleştirdik. Suyun ve gıdanın en kıymetli olduğu dönemde biz bunları Beylikova Belediyesi olarak başardık. Geçen sene 12 bin dönüm araziyi baraj sayesinde suya kavuşturduk. Buradan müjdesini veriyorum, inşallah bu sene 23 bin dönüm araziyi suya kavuşturacağız. Çalışmalarımız şu an tamamlanmak üzere. 1 ay sonra barajımıza tekrar su basmaya başlıyoruz. Bir müjde daha vermek istiyorum. Biz bu sene güneş enerjisi için bütün yatırımlarımızı tamamladık. Arazilerimizi tamamladık. Önümüzdeki yaz Beylikova Barajı’na güneş enerjisi sistemi kurarak artık su, enerji ve tarımı aynı alanda yapan Türkiye’deki ilk belediye olacağız. Şimdiden bütün Beylikovalı çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

“Beylikova’ya yakışan çok güzel düğün salonu ve kır bahçesi yapacağız”

Daha önceden sözünü verdikleri düğün salonu ve kır bahçesi için her şeyin hazır olduğunu belirten Başkan Alp, şu ifadeleri kullandı:

“Bir müjde daha vermek istiyorum. Ben vermiş olduğum bütün sözlerin arkasındayım. Vermiş olduğum bir sözde, Avdan Lisesi’nin karşısına büyük bir park ile düğün ve eğlence salonu yapacağım demiştim. Bütün davaları kazandık. Tapuları Beylikova Belediyesi’ne geçirdik. İnşallah 20 gün sonra ihaleye çıkıyoruz. Beylikova’ya yakışan çok güzel düğün salonu ve kır bahçesi yapacağız. Önümüzdeki yaz inşallah Beylikovalılar düğünlerini parkımızda yapacak.”