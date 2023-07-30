Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) tarafından Beylikova ilçesinden geçen Porsuk Çayı’nda oluşan yoğun yosunun nedenlerine ve zararlarına dikkat çekildi.

Porsuk Çayı’nın Beylikova ilçesinden geçen bölümünde oluşan yoğun yosun dikkat çekti. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği tarafından yapılan açıklamada yosun yoğunluğu kirliliğin en net göstergesi olarak yorumlandı. Yosun oluşmasının nedenleri arasında ise akarsuyunun debisinin düşük olması gösterildi. Açıklamada yosun tutulmasının akarsuda yaşayan canlıların ölümüne neden olacağına dikkat çekildi.

ESÇEVDER tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle;

“Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği ( ESÇEVDER ) olarak Porsuk Çayı Eskişehir için hayati öneme sahip bir akarsuyumuzdur. Porsuk çayı ile ilgili zaman zaman açıklamalar yapmaktayız. 25.01.2021 tarihinde Porsuk çayında balık ölümlerini, 04.08.2022 tarihinde de porsuk çayının Beylikova’da kurutulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Porsuk çayı Beylikova da yosun tutmaya başlamış olup, kirliliğinde göstergesi olup, çok yakında balık ölümleri ile karşı karşıya kalacağımızı düşünüyor ve bunun önüne geçilmesi için yetkililere sesleniyoruz. Balık ölümleri bir çevre felaketi olup, Balıkların ölmesi balıklardan beslenen su samuru, balıkçıl kuşlar vb. doğal hayatın zarar görmesine, Flora ve Fauna’nın dengesinin bozulmasına sebep olacaktır. Porsuk çayının Beylikova da yosun tutmasının nedenlerinden biride yeterli debide beslenmemesi anlamını taşımakta olup, yine Porsuk çayı Beylikova da kurutulacak mı sorusunu da akıllara getirmektedir. Porsuk Çayı yüzeyinde oluşan yosunlar su yüzeyini tamamen kapladıklarından dolayı güneş ışınları dibe ulaşamamakta ve eko sistemin dengesi bozulmakta, doğal yaşamı tehdit etmektedir. Bu sorunlar büyümeden yetkililerden bir an önce çözüm üretmelerini bekliyoruz. Eskişehir Çevre Derneği ( ESÇEVDER ) olarak havamızın, toprağımızın, suyumuzun kirletilmesine, eko sistemin bozulmasına ve doğal yaşamın bozulmasına karşı olduğumuzu kamuoyuna açıklamaktan mutluluk duyuyoruz.”