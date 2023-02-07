Beylikova Belediyesi küçük düğün salonunda, depremzede vatandaşlar için toplanan ilk etapta 780 adet battaniye deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere Eskişehir Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezine teslim edilecek. İlçeden araçlara yüklenen yardımlar Eskişehir’e gönderildi. İlçede yardım kampanyasının devam edeceği öğrenildi.

Eskişehir’in sağlık hizmetleri deprem bölgesi için seferber oldu

Eskişehir’in sağlık hizmetleri deprem bölgesi için seferber oldu

Eskişehir’in Beylikova İlçe Belediyesi tarafından toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderilmesi üzere yola çıktı.

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