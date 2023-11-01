Beylikovalı kick boksçu Nadime Berra Akyüz, Eskişehir Kick Boks Federasyonu İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kick Boks Şampiyonası’nda şampiyon olarak, birincilik madalyası almaya hak kazandı.

Eskişehir Kick Boks Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları sebebiyle ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kick Boks Şampiyonası’ düzenlendi. Şampiyonaya Beylikova Mehmet Avdan İlkokulu’ndan katılan 3’üncü sınıf öğrencisi Nadime Berra Akyüz, ’Kick boks point fighting’ kategorisinde ringe çıktı. Başarılı performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Akyüz, şampiyon olarak, birincilik madalyası almaya hak kazandı. Genç kick boksçunun başarısıyla mutlu olan Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, sporcuyu makamında misafir etti. Nadime Berra Akyüz’ü tebrik ederek, hediye veren Başkan Alp, ‘’Beylikova’da modern kapalı spor salonumuz, 12 adet futbol halı saha, sentetik futbol çim sahalar, koşu ve spor kompleksleri, olimpik yüzme havuzları ve her okulun bahçesinde halı saha, tenis kortu, voleybol sahaları yaptık. Bu sayede öğrencilerimizin spor yapma ve kendilerini geliştirmeleri içinde ücretsiz kurslar açtık. Şimdide meyvelerini topluyoruz. Öğrencilerimize eğitimden spora her türlü desteği veriyoruz ’’ dedi.