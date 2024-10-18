Eskişehir’in Beylikova ilçesi Köprübaşı Mahallesi’nde, üç dönem belediye başkanlığı yapmış merhum Hasan Tezel’in adını taşıyan park hizmete açıldı.

Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, parkın açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, Hasan Tezel’in ilçeye yaptığı değerli hizmetleri andı. Karabacak, "Önceden ilçemizde görev yapmış merhum belediye başkanımız Hasan Tezel adına Köprübaşı Mahallemize bir park kurduk. Hasan Başkanımız, görevde olduğu süre boyunca ilçemize büyük katkılar sağladı. Mevcut belediye hizmet binamızı ve belediye otelimizi inşa etti. İlçemizin tüm şebeke su hatlarının çekilmesini sağladı ve birçok hizmet gerçekleştirdi. Kendisine bu hizmetlerden dolayı minnettarız.”

Parkın, Hasan Tezel’in sağlığında yaşadığı evin 50 metre yakınına yapıldığını belirten Başkan Karabacak, merhum başkanın adını yaşatmak istediklerini ifade etti.

Parkta, çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, jimnastik aletleri, hayrat çeşmesi ve kamelyalar yer alıyor.