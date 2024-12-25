Beylikova Kültür ve Sosyal Derneği (BEY-DER) tarafından Beylikova Çok Programlı Lisesi’nde ‘Türk Halk Müziği Konseri’ düzenlendi.

Koro, Şef Sabri Kocaoğlu yönetimde Eskişehir ve Beylikova yöresinin türkülerini seslendirdi. Söylenen türkülere Beylikova halkı sanatseverleri ve davetliler katıldı. Katılımcılar, söylenen türkülere hep birlikte ses ve müzik eşliğinde eşlik ettiler. Konserin sunuculuğunu Mehmet Sadık Bozkurt yaptı. Konser, iki bölümde gerçekleştirildi.

Konsere; Beylikova ilçe Kaymakamı İsmail Şanal, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Saltalı, daire müdürleri, öğrenciler ve Beylikova halkı katıldılar. Güzel bir atmosferde geçen konser sonunda izleyiciler, konserden memnun şekilde ayrıldılar. Konser sonunda emeği geçenlere, Dernek Başkanı Muhamer Öztay tarafından plaketler ve çiçek buketleri taktim edildi.