Beylikova Fen Lisesi ve İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ÇEDES projesi kapsamında teravih namazında buluşarak Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte paylaştı.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında, Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile bir Ramazan etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde Beylikova Fen Lisesi öğrencileri ve Beylikova İmam Hatip Lisesi öğrencileri gençler, Ramazan ayının kıymetli değerlerinden biri olan teravih namazında bir araya gelerek, bu manevi atmosferi birlikte paylaştılar.