Beylikova’da mahalle sakinlerinin isteği ve teklifini geri çevirmeyen Başkan Özkan Alp, park yenileme çalışmalarını başlattı.

Vatandaşların daha temiz ve düzenli parklarda vakit geçirmesi için çalıştıklarını belirten Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, "Beylikova’nın imar planları yaptık. İçme suyu problemi çözdük. Kanalizasyon ve doğalgaz alt yapı hatlarına kavuşturduk. Tüm cadde ve sokakları sıcak asfaltla döşedik. Kaldırım taşları ile süsledik. Eğitimden sağlığa kadar her alanda gelişen Beylikova’ya parklarımız güzellik katıyor" dedi.

Yenileme yapılacak olan parkta yeşil alanlar, spor ve koşu parkurları ile çocuk oyun grupları yapılacağından bahseden Alp, "Şimdi ise çevre düzenlenme ve inşaat çalışmalarına başladık, Millet Bahçeleri ve Sosyal Tesisi, Atatürk Parkı, Çarşı Parkı ve Düğün Parkı çok kısa sürede tamamladığımız gibi inşallah bu parkımız da inşaat işleri bitince vatandaşın hizmetine açılacak. Halkımızın güzel ve mutlu günlerde kullanabileceği parkımız hayırlı ve uğurluolsun" dedi.