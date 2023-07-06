Ülke genelindeki belediyeler arasında en çok âtıl tarım arazisini eken Beylikova Belediyesi, çeşitli ürünler olduğu 4 milyon metrekare tarım arazisinde hububat hasadına başlandı.

Türkiye’nin en çok altın tarım arazisi eken belediye konumunda olan Beylikova Belediyesi hasada başladı. Toplam 4 milyon metrekare alanda yapılan hasat çalışmalarını Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp yerinde inceledi. Başkan Özkan Alp hasat hakkında, “Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Beylikova’mızdaki hububat alım yeri çalışmaları son hız devam ediyor. İlçemizdeki üreticilerin mağduriyet yaşamaması konusunda ve TMO Beylikova Şubesi açılmasındaki büyük emekleri olan Eskişehir Ak Parti Milletvekilleri Bakanımız Fatih Dönmez’e, Bakanımız Ayşe Gürcan’a ve Eskişehir Ak Parti İl Başkanımız Süleyman Reyhan’a bölge ve çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Üreticilerimize ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun ve bol ve bereketli hasat yılı dilerim.’’ dedi.