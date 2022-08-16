Beylikova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure ikramı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Beylikova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure ikramı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Ak Parti İlçe Başkanı Serhat Erden, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Serap Gök ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aşure ikramı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Alp, “Muharrem ayı münasebetiyle Beylikova Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure ikramımızı, bu sene de gerçekleştirmiş olmanın manevi huzurunu yaşıyoruz. 5 bin kişilik aşure, ilçemiz kapalı pazar önünde dağıtıldı. Muharrem ayının ülkemize, milletimize, ilçemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah tüm ibadetlerimizi kabul eylesin” dedi.