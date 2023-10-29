Beylikova ilçesinde Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları çerçevesinde dev Türk bayrağı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Beylikova Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyetin 100’üncü yılı kutlamaları, ilçe halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. İlçe merkezinde bir araya gelen yüzlerce kişi, dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi açarak kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Beylikova Saat Kulesi Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından dilek feneri uçuran ilçe sakinleri, büyük bir coşku içinde Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladı. Kutlamalara Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, Beylikova Belediyesi Başkanı Özkan Alp ve çok sayıda vatandaş katıldı.