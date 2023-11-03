Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beylikova ilçesinde ilkokullu çocuklara Gıda Güvenilirliği eğitimi verildi.

Beylikova Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Beylikova Kaymakamı Kübra Eroğlu, Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Beylikova İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Taşdemir, Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Dinçer, Gıda ve Yem Şube Müdürü Tacettin Işık, teknik personel, öğretmenler ve ilkokul öğrencileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş gıda güvenilirliği ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün bu seneki teması olan su kullanımının önemine dikkat çekerek, “Su Hayattır, Su Gıda Demektir, Kimseyi Geride Bırakma" dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü personeli Gıda Mühendisi Ece Dergi, 2023 Dünya Gıda Günü teması olan "Su Hayattır, Su Gıda Demektir, Kimseyi Geride Bırakma" konusuna dikkat çeken bir sunum yaptı. Gıda Mühendisi Zuhal Ünal Canbaz ise, ’Gıda Güvenilirliği’ konusunda yaptığı sunumu ile gıda hijyeninin önemine değindi. Program, çocuklara ikram sunumu ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.