Beylikova Belediyesi tarafından, vatandaşların sosyal etkinliklerini yapabileceği modern park ve sosyal tesisin yapımına başlandı.

Beylikova Belediyesi tarafından, vatandaşların sosyal etkinliklerini yapabileceği modern park ve sosyal tesisin yapımına başlandı.

Beylikova merkezi bir konumda bulunan, 3 bin metrekare park alanın içerisine Beylikova Belediyesi tarafından, yeşil alanlar, spor ve koşu parkurları, çocuk oyun grupları, sosyal dinlenme tesisi ve vatandaşların sosyal etkinlerini yapabileceği yeni modern kır düğün salonu yapılıyor.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp yapına başlanılan proje hakkında, “Yeni yapılacak olan park yerinin ihalesi tamamlandı. Şimdi ise çevre düzenlenme ve inşaat çalışmalarına başladık. İnşallah çok kısa sürede parkımızın inşaat işlerini tamamlayarak vatandaşın hizmetine açılacak. Halkımızın güzel ve mutlu günlerde kullanmasını temenni ettiğim parkın, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.