Eskişehir Beylikova İlçesi’nde gerçekleştirilen Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde, mevcut Başkan Nuri Altın ikinci kez seçilerek güven tazeledi.

Eskişehir Beylikova İlçesi’nde gerçekleştirilen Ziraat Odası Başkanlığı seçiminde, mevcut Başkan Nuri Altın ikinci kez seçilerek güven tazeledi.

Saat 10.00’da başlayan olağan genel kurul seçimlerinde Beylikova Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde adaylar Ramazan Üçer ve mevcut Başkan Nuri Altın yarıştı. Oy kullanma işlemi, Beylikova Belediye Toplantı salonun da gerçekleştirildi. İmza atımı ile başlayan kongrede 25 delegeden 18’inin oyunu alan Nuri Altın ikinci kez Beylikova Ziraat Odası Başkanı oldu.