Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, deprem bölgesindeki insani ihtiyaçların giderilmesi için ilçedeki hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan yardımları afetzedelere elden teslim etti.

Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, deprem bölgesindeki insani ihtiyaçların giderilmesi için ilçedeki hayırsever vatandaşlar tarafından toplanan yardımları afetzedelere elden teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki afetzedeler için ülke genelinde tüm kurumlar ve vatandaşlar harekete geçti. Deprem bölgesindeki insani ihtiyaçların giderilmesi için Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki hayırsever vatandaşlar topladıkları mutfak tüpleri, ısıtıcılar ve gıda paketleri, Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak tarafından Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Çağlayancerit ilçesindeki Bozlar mahallesinde ihtiyaç sahibi depremzedelere ilk elden teslim edildi. Kaymakam Atak, “Tek yürek olan hayırsever hemşerilerimize ve personelimiz ile birlikte çalışan gönüllü vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz” dedi.