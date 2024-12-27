Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikova İlçe Danışma Kurulu, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Danışma Kurulu toplantısında, parti çalışmaları değerlendirilirken bölgedeki güncel konular, yerel hizmetler ve yeni projeler ele alındı. Danışma kurulunun devamında Beylikova Belediyesi tarafından Belediye sosyal tesislerinde misafirlere yemek ikram edildi. Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, ilçe genelinde hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi verdi. Başkan Karabacak, Beylikova’da tamamlanan altyapı çalışmaları, sosyal tesis projeleri ve tarımsal kalkınmaya yönelik destekler hakkında açıklamalarda bulundu. Karabacak ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen yolların yenilenmesi, kırsal kalkınma destekleri ve eğitim projelerinin de önemine değindi.

Toplantının ardından Başkan Karabacak, katılım sağlayan tüm partililere teşekkür etti. Karabacak, danışma kurullarının partinin geleceği için önemine dikkat çekerek, “Beylikova’da halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve ortak akılla hareket etmeye devam edeceğiz” dedi. Toplantıya CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Beylikova İlçe Başkanı Yusuf Baykara ve çok sayıda partili katıldı.